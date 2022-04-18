Артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска

Артиллеристы ВСУ разбили колонну техники российских оккупантов вблизи Вознесенска2
- 18.04.2022, 20:19
- 5,682
Уничтожено около 25 оккупантов.
При обороне Вознесенска (Николаевская область) и его пригородов артиллерийское подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ разбило колонну техники российских захватчиков.
Об этом 18 апреля сообщается в Facebook 80-й ОДШБр.
Отмечается, что оккупанты вывели на улицу около 30 жителей одного из населенных пунктов возле Вознесенска (в том числе и женщин), связали скотчем руки за спиной, поставив всех на колени. Они требовали выдать того, кто помогал корректировать огонь ВСУ, что привело к потерям оккупантов.
После этого, российские военные стали стрелять над головами людей.
"Женщины плакали и просили, чтобы их отпустили. От чего орки окончательно разозлились и озверели. Их командир сказал, если через пять минут ему не выскажут имя корректировщика, он прикажет расстрелять всех", – говорится в сообщении.
Военнослужащие 80-й ОДШБр, которые вели наблюдение за селом, передали координаты местоположения оккупантов. Подчеркивается, что в результате артиллеристского огня было уничтожено около 25 российских военных, вражеская техника, в частности – командно-штабная машина.
В то же время местные жители, пользуясь моментом, "смогли освободиться и уйти в безопасное место", резюмировали в бригаде ВСУ.