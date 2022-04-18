Российский олигарх выставил на продажу свой дворец

Российский олигарх выставил на продажу свой дворец9
- 18.04.2022, 20:24
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Это самый дорогой особняк в России.
Основатель холдинга «Стройгазконсалтинг», российский олигарх Зияд Манасир выставил на продажу свой дом, сообщает телеграм-канал Mash.
«Если у вас завалялись лишние 10 миллиардов рублей, вы можете претендовать на покупку своего собственного государства в Истре. Бизнесмен Зияд Манасир выставил на продажу свой дом», — сказано в сообщении.
Как пишет Mash, основатель холдинга «Стройгазконсалтинг» «предлагает крайне выгодное решение по ипотеке на 2000 лет».
«За какие-то 124 миллиона долларов вы получаете: кинотеатр, караоке, столовую, лифт, две лестницы, курительную комнату, кабинет, винную, склад, библиотеку с собственной оранжереей, СПА-сибо, но бесконечно продолжать этот список мы не можем», — говорится в сообщении.
В 2019 году Mash писал, что стоимость дворца Манасира составляет около 12 миллиардов рублей, и он переплюнул вообще все дома в РФ, став топ-1 по цене и вложениям.