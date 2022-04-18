Как выглядят и сколько стоят квартиры возле леса в Минске и пригороде, в которых можно жить

Как выглядят и сколько стоят квартиры возле леса в Минске и пригороде, в которых можно жить2
- 18.04.2022, 20:56
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Одна из квартир находится в Степянке.
О том, чтобы жить в центре города, сейчас мечтают не все. Огромное количество людей, выхлопные газы и шум — все это достается вместе с квадратными метрами за круглую сумму. Согласитесь, неприятный бонус. Realt.by нашел квартиры, которые располагаются рядом с лесом, в тихих и отдаленных от центра местах. Посмотрите, как выглядит жилье на любой вкус и кошелек.
Трехкомнатная квартира в Степянке
Квартира находится на улице Геологическая, 123. Дом 1985 года граничит с лесопарком Степянка. Общая площадь квартиры — 53,5 м²
Гостиная в квартире проходная. В одну комнату можно попасть через коридор. Санузел в квартире раздельный, имеется и застекленный балкон. Большим преимуществом является то, что в дом есть подвал.
Потолки в квартире выровнены и покрашены.
Дом с двух сторон окружен большими участками леса. Недалеко находится автобусная остановка и ЖД станция. Также рядом есть школа и детский сад. До Национальной библиотеки Беларуси 10 минут на общественном транспорте.
Стоимость трешки - 63 тысячи долларов.
Однокомнатная квартира в микрорайоне "Великий лес"
Квартира располагается в доме 2016 года постройки на улице Рогачевская, 1А. Многоэтажки находятся в окружении сосен. Общая площадь квартиры - 40, 8 м².
Владельцы попытались разделить зоны в комнате с помощью перегородки. На одной стороне располагается зона гостиной с диваном и телевизором, а по другую сторону место для сна и стол.
Санузел совмещенный, есть и застекленная лоджия. В квартире сделан ремонт и она полностью готова к проживанию. На полу лежит ламинат, а в ванной комнате и зоне кухни — керамическая плитка.
До метро «Уручье» 15 минут на общественном транспорте.
Стоимость однокомнатной квартиры — 59 500 долларов.
Двухкомнатная квартира в деревне Копище
Дом на улице Лопатина, 1 был возведен в 2010 году. В деревне Копище находится также и всеми известная Новая Боровая. Наш объект располагается напротив леса. Общая площадь квартиры — 50, 8 м².
В квартире сделан хороший ремонт. Обе комнаты отдельные. Одна из них оборудована под кабинет, другая отведена под гостиную. При продаже в квартире остаются кухня и шкафы. Можно договориться, чтобы оставить и другую мебель. Санузел - раздельный, имеется застекленная лоджия.
Владельцы рассматривают вариант обмена квартиры на однокомнатную в Первомайском и Советском районах, а также по линии метро в сторону Малиновки с нормальным ремонтом и доплатой со стороны покупателя. Не рассматривают квартиры на первом и последнем этажах.
Рядом находится детский сад, большой продуктовый магазин. До станции метро "Уручье" - 15 минут ходьбы.
Стоимость квартиры - 73 тысячи долларов.
Трехкомнатная квартира у станции метро "Борисовский тракт"
Квартира находится в 16-этажном доме на улице Академика Высоцкого, 3. В доме была сделана перепланировка, ее узаконили. Общая площадь квартиры - 93, 6 м².
Зоны гостиной, кухни и столовой соединены в одном пространстве. Общие комнаты сделаны в классическом стиле с современными нотками. Светлый скандинавский интерьер отлично смотрится в спальных комнатах. Окна выходят на обе стороны. Владельцы частично оставляют мебель.
В трешке есть застекленная лоджия и совмещенный санузел, где установлен душ.
Рядом множество развивающих заведений для детей. В шаговой доступности ТЦ «Корона», «Материк». За домом находится лес. До станции метро «Борисовский тракт» 10 минут ходьбы.
Стоимость квартиры — 145 тысяч долларов.
Однокомнатная квартира в агрогородке Ждановичи
Дом в окружении соснового леса располагается на улице Парковая, 3Б. Рядом находятся всего несколько высоток. Совсем рядом растекается река Свислочь и есть пляж. Панелька была возведена в 2007 году. Общая площадь квартиры — 45, 4 м².
Планировка была улучшена, а в квартире сделан удовлетворительный ремонт. Санузел в объекте раздельный, а балкон застекленный.
В доме есть консьерж, рядом находится стоянка со шлагбаумом.
Стоимость квартиры в тихом и зеленом месте - 51 тысяча долларов.
Однокомнатная квартира в агрогородке Ждановичи
Этот объект также находится в Ждановичах, в соседнем доме - на улице Парковой, 3В. Здесь тоже продается однокомнатная квартира в доме 2009 года строения. Общая площадь - 45,2 м².
В квартире выполнен качественный ремонт. Есть встроенная кухня с духовым шкафом, стеклянная варочная панель, вытяжка, каменная мойка, смесители и сантехника GROHE. Окна выходят на сосновый лес. Санузел раздельный, имеется застекленная лоджия.
В округе развитая инфраструктура: в шаговой доступности детский сад, школа, магазины «Корона», «Родны Кут». Рядом санаторно-курортная зона, оборудованные площадки для занятий спортом и отдыха, велодорожки. В 2-х километрах аквапарк «Лебяжий». Близко находится и остановка общественного транспорта.
Стоимость однушки — 59 900 долларов.