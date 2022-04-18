Как выглядят и сколько стоят квартиры возле леса в Минске и пригороде, в которых можно жить 2 18.04.2022, 20:56

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Одна из квартир находится в Степянке.

О том, чтобы жить в центре города, сейчас мечтают не все. Огромное количество людей, выхлопные газы и шум — все это достается вместе с квадратными метрами за круглую сумму. Согласитесь, неприятный бонус. Realt.by нашел квартиры, которые располагаются рядом с лесом, в тихих и отдаленных от центра местах. Посмотрите, как выглядит жилье на любой вкус и кошелек.

Трехкомнатная квартира в Степянке

Квартира находится на улице Геологическая, 123. Дом 1985 года граничит с лесопарком Степянка. Общая площадь квартиры — 53,5 м²

Гостиная в квартире проходная. В одну комнату можно попасть через коридор. Санузел в квартире раздельный, имеется и застекленный балкон. Большим преимуществом является то, что в дом есть подвал.

Потолки в квартире выровнены и покрашены.

Дом с двух сторон окружен большими участками леса. Недалеко находится автобусная остановка и ЖД станция. Также рядом есть школа и детский сад. До Национальной библиотеки Беларуси 10 минут на общественном транспорте.

Стоимость трешки - 63 тысячи долларов.

Однокомнатная квартира в микрорайоне "Великий лес"

Квартира располагается в доме 2016 года постройки на улице Рогачевская, 1А. Многоэтажки находятся в окружении сосен. Общая площадь квартиры - 40, 8 м².

Владельцы попытались разделить зоны в комнате с помощью перегородки. На одной стороне располагается зона гостиной с диваном и телевизором, а по другую сторону место для сна и стол.

Санузел совмещенный, есть и застекленная лоджия. В квартире сделан ремонт и она полностью готова к проживанию. На полу лежит ламинат, а в ванной комнате и зоне кухни — керамическая плитка.

До метро «Уручье» 15 минут на общественном транспорте.

Стоимость однокомнатной квартиры — 59 500 долларов.

Двухкомнатная квартира в деревне Копище

Дом на улице Лопатина, 1 был возведен в 2010 году. В деревне Копище находится также и всеми известная Новая Боровая. Наш объект располагается напротив леса. Общая площадь квартиры — 50, 8 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Обе комнаты отдельные. Одна из них оборудована под кабинет, другая отведена под гостиную. При продаже в квартире остаются кухня и шкафы. Можно договориться, чтобы оставить и другую мебель. Санузел - раздельный, имеется застекленная лоджия.

Владельцы рассматривают вариант обмена квартиры на однокомнатную в Первомайском и Советском районах, а также по линии метро в сторону Малиновки с нормальным ремонтом и доплатой со стороны покупателя. Не рассматривают квартиры на первом и последнем этажах.

Рядом находится детский сад, большой продуктовый магазин. До станции метро "Уручье" - 15 минут ходьбы.

Стоимость квартиры - 73 тысячи долларов.

Трехкомнатная квартира у станции метро "Борисовский тракт"

Квартира находится в 16-этажном доме на улице Академика Высоцкого, 3. В доме была сделана перепланировка, ее узаконили. Общая площадь квартиры - 93, 6 м².

Зоны гостиной, кухни и столовой соединены в одном пространстве. Общие комнаты сделаны в классическом стиле с современными нотками. Светлый скандинавский интерьер отлично смотрится в спальных комнатах. Окна выходят на обе стороны. Владельцы частично оставляют мебель.

В трешке есть застекленная лоджия и совмещенный санузел, где установлен душ.

Рядом множество развивающих заведений для детей. В шаговой доступности ТЦ «Корона», «Материк». За домом находится лес. До станции метро «Борисовский тракт» 10 минут ходьбы.

Стоимость квартиры — 145 тысяч долларов.

Однокомнатная квартира в агрогородке Ждановичи

Дом в окружении соснового леса располагается на улице Парковая, 3Б. Рядом находятся всего несколько высоток. Совсем рядом растекается река Свислочь и есть пляж. Панелька была возведена в 2007 году. Общая площадь квартиры — 45, 4 м².

Планировка была улучшена, а в квартире сделан удовлетворительный ремонт. Санузел в объекте раздельный, а балкон застекленный.

В доме есть консьерж, рядом находится стоянка со шлагбаумом.

Стоимость квартиры в тихом и зеленом месте - 51 тысяча долларов.

Однокомнатная квартира в агрогородке Ждановичи

Этот объект также находится в Ждановичах, в соседнем доме - на улице Парковой, 3В. Здесь тоже продается однокомнатная квартира в доме 2009 года строения. Общая площадь - 45,2 м².

В квартире выполнен качественный ремонт. Есть встроенная кухня с духовым шкафом, стеклянная варочная панель, вытяжка, каменная мойка, смесители и сантехника GROHE. Окна выходят на сосновый лес. Санузел раздельный, имеется застекленная лоджия.

В округе развитая инфраструктура: в шаговой доступности детский сад, школа, магазины «Корона», «Родны Кут». Рядом санаторно-курортная зона, оборудованные площадки для занятий спортом и отдыха, велодорожки. В 2-х километрах аквапарк «Лебяжий». Близко находится и остановка общественного транспорта.

Стоимость однушки — 59 900 долларов.

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