Оккупанты начали попытку активного наступления на востоке Украины 18.04.2022, 21:22

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Об этом сообщил секретарь СНБО Украины.

Российские оккупанты с утра 18 апреля попытались начать активную фазу наступления и прорвать украинскую оборону на востоке страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "Гордон".

Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке о "признаках начала наступательной операции" на востоке. В Генштабе отметили, что россияне активизировала наступательные и штурмовые действия на четырех направлениях. Данилова попросили прокомментировать эту информацию.

"Сегодня с утра почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся... Попытка начать активную фазу [наступления] у них началась сегодня с утра", – сказал Данилов.

По его словам, российским войскам удалось продвинуться в районе двух городов.

"Только в двух местах они прошли – это Кременная и еще один небольшой город. Но продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", – сказал секретарь СНБО.

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