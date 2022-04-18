В Харьковской области украинские военные сбили вражеский самолет 1 18.04.2022, 21:41

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Самолет был сбит вблизи Балаклеи.

Российские оккупанты продолжаются обстрелы Харьковской области. Украинские защитники сбили один из вражеских самолетов оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня вблизи Балаклеи мы сбили вражеский самолет", - заявил председатель Харьковской областной государственной администрации.

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