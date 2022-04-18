Путин наградил Кочанову за развитие российско-китайского сотрудничества 15 18.04.2022, 22:01

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Наталья Кочанова

Лукашситка официально представляет Россию?

Президент России Владимир Путин наградил председателя «cовета республики национального собрания Беларуси» Наталью Кочанову российским орденом дружбы.

Как говорится в указе по этому поводу, Кочанова получила награду «за большой личный вклад в развитие российско-китайского культурно-гуманитарного сотрудничества».

Какое отношение Кочанова имеет к культурно-гуманитарному сотрудничеству Китая и России, в указе Путина не сообщается.

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