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Скончался режиссер Леонид Хейфец

  • 18.04.2022, 22:05
  • 5,532
Скончался режиссер Леонид Хейфец
Леонид Хейфец

Он родился и учился в Минске.

В возрасте 87 лет скончался российский режиссер Леонид Хейфец.

Леонид Хейфец родился в 1934 году в Минске, окончил Белорусский политехнический институт.

После поехал в Москву, закончил там ГИТИС. Был режиссером Центрального Театра Советской (Российской) армии, Государственного академического Малого театра, Московского академического театра имени Маяковского.

В разные годы Хейфец также преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, театральном институте Щукина, а также в ГИТИСе.

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