Скончался режиссер Леонид Хейфец
- 18.04.2022, 22:05
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Он родился и учился в Минске.
В возрасте 87 лет скончался российский режиссер Леонид Хейфец.
Леонид Хейфец родился в 1934 году в Минске, окончил Белорусский политехнический институт.
После поехал в Москву, закончил там ГИТИС. Был режиссером Центрального Театра Советской (Российской) армии, Государственного академического Малого театра, Московского академического театра имени Маяковского.
В разные годы Хейфец также преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, театральном институте Щукина, а также в ГИТИСе.