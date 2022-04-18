Следующие санкции США будут нацелены против военно-промышленного комплекса РФ 4 18.04.2022, 22:13

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Об этом сообщил заместитель министра финансов США.

Министерство финансов США работает над новыми санкциями против Российской Федерации. Следующие ограничения будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра финансов США Уолла Адейема.

"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России -ред.) и цепочку поставок", - заявил Адейемо.

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