закрыть
18 апреля 2022, понедельник, 23:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Следующие санкции США будут нацелены против военно-промышленного комплекса РФ

4
  • 18.04.2022, 22:13
  • 4,522
Следующие санкции США будут нацелены против военно-промышленного комплекса РФ

Об этом сообщил заместитель министра финансов США.

Министерство финансов США работает над новыми санкциями против Российской Федерации. Следующие ограничения будут нацелены против военно-промышленного комплекса страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра финансов США Уолла Адейема.

"Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России -ред.) и цепочку поставок", - заявил Адейемо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко
Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип