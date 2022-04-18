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В Горках задерживали ксендза Андрея Кевлича

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  • 18.04.2022, 22:35
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В Горках задерживали ксендза Андрея Кевлича
Андрей Кевлич
фото: catholic.by

Суд - завтра.

18 апреля в Горках задерживали ксендза Андрея Кевлича. В местном отделе милиции на него составили протокол о "распространении информационной продукции, включённой в республиканский список экстремистских материалов..." и отпустили, передает euroradio.fm.

Суд назначен на вторник, 19 апреля. Кевличу грозит административный арест или штраф. Поводом для преследования стал репост с сайта, признанного в Беларуси "экстремистским".

С марта ксёндз Андрей Кевлич исполняет должностные обязанности декана Могилёвского деканата (он охватывает приходы восточной части Могилёвской области).

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