В Горках задерживали ксендза Андрея Кевлича1
- 18.04.2022, 22:35
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Суд - завтра.
18 апреля в Горках задерживали ксендза Андрея Кевлича. В местном отделе милиции на него составили протокол о "распространении информационной продукции, включённой в республиканский список экстремистских материалов..." и отпустили, передает euroradio.fm.
Суд назначен на вторник, 19 апреля. Кевличу грозит административный арест или штраф. Поводом для преследования стал репост с сайта, признанного в Беларуси "экстремистским".
С марта ксёндз Андрей Кевлич исполняет должностные обязанности декана Могилёвского деканата (он охватывает приходы восточной части Могилёвской области).