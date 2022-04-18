Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой 18.04.2022, 22:53

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В Великую Субботу вечером начинается главная служба.

В этом году православная Страстная седмица начинается 18 апреля и заканчивается 23 апреля. Все верующие христиане в этот период соблюдают строгий пост.

"Апостроф" рассказывает, что можно и нельзя делать в этот период.

Что важно знать о Страстной неделе

Очень важно, чтобы в этот период все христиане заботились о своем духовном очищении, были терпеливыми, сдержанными, кроткими и в делах, и в мыслях. Главное, чем следует руководствоваться в эти дни, это СМИРЕНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ, СОЧУВСТВИЕ.

Что запрещается делать в Страстную неделю

Православной церковью установлен ряд запретов, которые нельзя нарушать. В эту неделею не проводятся обряды крещения и венчания. Не следует заниматься плотскими утехами, сексом, развлечениями. Люди не должны злиться, завидовать, ссориться. Запрещается поминать умерших. Нужно есть только постную пищу.

Что можно и чего нельзя есть

Запрещается есть продукты животного происхождения: мясо,мясные продукты, яйца, рыбу, молоко и молочные продукты, сдобную выпечку. Нельзя есть даже шоколад, пить кофе и алкогольные напитки. В целом нужно снизить количество употребляемой пищи.

Чем следует питаться в Страстную неделю

Это должна быть пища растительного происхождения. Можно есть овощи, фрукты, семечки, орехи, морскую капусту, сухофрукты, разрешается пить соки и воду. Надо знать, что в строгий пост рекомендуется принимать сухую пищу, в основном, в запеченном или сыром виде без добавления даже растительного масла.

Исключения для больных людей

Так как по состоянию здоровья люди с хроническими заболеваниями могут нанести непоправимый ущерб своему здоровью, им разрешается не соблюдать такие жёсткие требования к питанию и ориентироваться на свой организм и назначения врачей.

Каждый день страстной недели наделен особым смыслом и значением, и любой из этих дней называется Великим. Существуют определенные запреты и выработанные столетиями традиции. Какие-то действия и обряды следует строго выполнять, каким-то запретам необходимо подчиниться.

О Великом понедельнике

Понедельник знаменует начало Страстной седмицы. На службе читается история о бесплодной смоковнице, которую проклял Иисус, после чего она засохла. Данная притча свидетельствует о силе Иисуса, который может и радовать, и наказывать. Вспоминают и о патриархе Иосифе, проданном братьями в рабство. Иосиф воспринимается в качестве прообраза страдающего Христа.

С понедельника начинается строгий пост, который длится до самой Пасхи. Разрешается есть только растительную пищу.

Великий вторник

Следует вспоминать наставления и разговоры Иисуса Христа с учениками.

Принято приводить в порядок одежду.

Великая среда

Библия повествует, что этот день Иуда предал Иисуса за 30 серебренников. Считается, что в среду Иисус искупил наши грехи, поэтому в этот день принято исповедоваться.

Великий четверг

Этот день имеет второе название - Чистый четверг. Священники читают Двенадцать Евангелий о страданиях Христа. Это самая длинная служба в году. До восхода солнца надо искупаться, очиститься. Следует убирать, стирать, красить яйца, печь куличи.

Великая пятница

Траурный день, так как, по Библии в пятницу распяли Иисуса. Запрещены любые работы.

Великая Суббота

Священники освящают куличи. Вечером начинается главная служба. В Иерусалиме сходит благодатный огонь.

Все домашние дела можно делать. Но существует также запрет: нельзя ничего давать в долг.

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