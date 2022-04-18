Зеленский: Российские войска начали битву за Донбасс 1 18.04.2022, 22:58

6,978

Россияне сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

По словам главы государства, на востоке и юге оккупанты в последнее время пытаются атаковать «немного более продуманно, чем раньше», и ищут слабое место в обороне Украины. Он отметил, что российские генералы, вероятно, «убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, а то никого не останется, чтобы наступать».

«Сколько бы туда [на Донбасс] не сгоняли российских военных, мы будем бороться и защищаться. Будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не надо», — подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех бойцов, которые защищают Украину, и героические города на Донбассе и в Харьковской области, которые сдерживают силы противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».