Данилов: Оккупанты планируют захватить Донбасс к Пасхе 3 18.04.2022, 23:06

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Уже сегодня утром оккупанты начали активную фазу наступления.

Российские оккупанты планируют полностью захватить Донецкие и Луганские области до Пасхи. Рассчитывают таким образом сделать подарок главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как отметил Данилов, уже утром оккупанты начали активную фазу наступления. Российские военные пытались прорвать оборону наших защитников, однако наши воины не сдают своих позиций.

"Военным России поставлена задача до Пасхи оккупировать территории Донецкой и Луганской областей, сделав таким образом подарок своему "фюреру". Однако это им не удастся!",- пишет Данилов.

Также секретарь СНБО призвал жителей прифронтовых территорий и территорий, где ведутся бои - эвакуироваться.

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