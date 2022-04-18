США предоставили украинцам статус временной защиты на 18 месяцев 18.04.2022, 23:25

Это решение позволяет украинцам оставаться в стране даже с просроченными визами.

Соединенные Штаты Америки предоставили украинцам статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, решение внесено в федеральный реестр и будет обнародовано и зарегистрировано 19 апреля.

"Сделали важную работу. Анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен", – сказано в Facebook Ермака.

Это решение позволяет украинцам, физически находившимся на территории США по состоянию на 11 апреля, оставаться в стране 18 месяцев даже с просроченными визами. У них также будет возможность предоставить документы для получения разрешения на трудоустройство.

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