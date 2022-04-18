ВСУ ликвидировали минимум 24 представителя высшего командования армии оккупанта
- 18.04.2022, 23:26
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Речь идет о подтвержденных данных.
За время полномасштабной войны РФ против Украины ликвидировали по меньшей мере 24 представителя высшего командования армии оккупанта.
Об этом в Telegram сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В сообщении сказано, что за 52 дня полномасштабной войны ВСУ успешно ликвидировали 24 "редких экземпляра" высшего командования России. При этом отмечается, что речь идет о подтвержденных данных, поэтому список может быть неполным.
По данным Генштаба, в Украине ликвидированы два генерал-лейтенанта, шесть генерал-майоров и 16 полковников.
"ВСУ отправили на концерт к Кобзону 8 генералов и 16 полковников террористической федерации. Концерт пройдет на борту крейсера "Москва", - сказано в сообщении.