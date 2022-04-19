Украинцы защищают свою родину (онлайн) 19.04.2022, 7:40

3,906

(Обновляется) Главные события 55-го дня войны.

Украина 55-й день борется за свою свободу. Оккупанты пытаются продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне для установления полного контроля на территории Донецкой и Луганской областей, а также удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 19 апреля.

Также в Генштабе отметили, что в предыдущие сутки оккупанты активизировали нанесение ракетных ударов по объектам в западных областях.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 55-го дня войны. Что происходило в Украине 18 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

08:15 Ювелирная работа артиллеристов 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Был уничтожен склад боеприпасов врага.

08:09 В России провалился набор контрактников Западного военного округа. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

С начала года по 15 апреля для прохождения военной службы в 56 воинских частях Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, причем 23 из них сразу написали рапорты на увольнение, узнав о проведении «специальной военной операции» на территории Украины.

08:05 Артиллеристы 24 ОМБр имени короля Даниила на боевых позициях.

07:57 В Киеве возобновили работу уже 16 дипломатических представительств.

Инфографику опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

07:53 Часовой штурм позиций ВСУ в районе Александровки Херсонской области остался безуспешным. Враг отступил – оперативное командование «Юг».

Сообщается, что уничтожены 28 оккупантов и 5 единиц техники РФ, среди которых бронированная, инженерная, автомобильная и БПЛА.

07:50 На видео попал момент атаки ВСУ воздушной цели.

07:47 Япония передаст Украине костюмы и маски ядерной, биологической и химической защиты, а также дроны - Министерство обороны страны.

07:43 Россия окольными путями вывозит из Европы своих дипломатов.

Самолет, которым забирали в Москву высланных российских дипломатов из Испании, а затем из Греции, был вынужден лететь в обход 15 тысяч км из-за запрета на полеты над странами ЕС.

07:39 США созывают срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину

На встречу приглашены, в частности, генсек НАТО и руководство ЕС.

07:36 Новое зажигательное в буквальном смысле видео от украинских защитников из 30-й ОМБр им. князя Острожского.

07:33 Наемники с Кавказа отказываются идти на войну в Украину. Они начали понимать, что это не их война, и они не хотят умирать за Россию.

23:50 У Лукашенко угрожают «гибелью и разрушениями» Польше и странам Балтии.

23:44 "У нашего полка самые большие потери. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то", – рассказывает оккупант своей жене.

23:35 Американский генерал указал на новую проблему для Kремля в войне против Украины. По словам Кевина Райана, Pоссия потеряла половину своих батальонных тактических групп в Украине, которые имела в начале полномасштабного вторжения.

"И самое главное, что у них, похоже, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии президента путина. Они теряют войска и части. И похоже, что они не могут создать новые войска и подразделения на замену", - говорит он.

23:23 Началась вторая фаза войны, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Много фейков сейчас распространяется о наступлении россиян. Началась вторая фаза войны, но скажу вам, что в ВСУ – все надежно. Верьте в нашу армию, она у нас очень сильная", – говорит он.

23:10 Новое обращение Владимира Зеленского:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».