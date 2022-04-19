Новая фазы войны в Украине началась: в каких городах будет «горячее» всего 1 19.04.2022, 7:35

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У оккупантов есть четыре главных задачи на востоке и юге страны.

Российские оккупанты начали новое наступление в Украине. У них есть несколько задач на востоке и юге нашей страны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"У них четыре задачи. Это Рубежное, Попасное, Северодонецк, Херсонское направление", - рассказал он.

Арестович прокомментировал ситуацию в Кременной, о захвате которой объявили захватчики. По словам советника главы ОП, на самом деле это не так, в городе идут уличные бои.

"В Кременной задача отрезать Рубежное, Попасное, Северодонецк от большой земли", - сказал Арестович.

Второе - направление от Изюма в сторону Мариуполя, Славянска, Барвинково. По словам эксперта, вражеские силы тут составляют 25 тысяч окупантов.

Также идет наступление с фронта в районе Авдеевки.

"На Херсонском и Харьковском направлениях, наоборот, наши пошли вперед. Это движение на тактическом уровне, нет наступления, оперативного размаха. Потому что в армии РФ традиционно слабая разведка", - говорит Арестович.

Также он добавил, что в настоящее время идет "очень серьезная артподготовка" оккупантов в районе Николаева.

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