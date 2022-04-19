Бойцы ВСУ показали, как уничтожают врагов на Донбассе: сильное видео 1 19.04.2022, 7:54

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Военные из бригады имени Константина Острожского оказались мастерами своего дела.

Опубликовано видео, как военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожают российских оккупантов на Донбассе.

Ролик показало оперативное командование "Север" в Facebook.

"Очередное зажигательное в буквальном смысле видео об уничтожении вражеской техники на востоке Украины. Мастера дела", – говорится в подписи к видеозаписи.

"Будем гнать врагов со своей земли! Мы обязательно победим!" – отметили в бригаде.

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