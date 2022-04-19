Российские корабли в Черном море отошли на 200 километров от берегов Украины 1 19.04.2022, 7:57

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Однако угроза ракетных ударов сохраняется.

В Черном море российские ракетные и десантные корабли отошли почти на 200 километров от берегов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

При этом отмечается, что блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

"Силы охраны и обороны юга единым фронтом противодействуют всем враждебным проявлениям от боевых столкновений до разоблачения и прекращения диверсионной деятельности", – уверяют в командовании.

Напомним, что 13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

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