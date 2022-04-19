«Золотой жеребец» Медведчука

«Золотой жеребец» Медведчука1
- 19.04.2022, 8:00
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Появились детали обыска во дворце кума Путина
Украинские полицейские обследовали шикарный особняк арестованного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, имение поражает показной роскошью.
"Пшонка - профан по сравнению с этими господами Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука (Янукович просто нервно курит со своим батоном) до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко", - пишет он.
Советник главы МВД пишет, что "украденные национальные богатства украинцев, вперемешку с сотнями миллионов украденных у Путина денег спрятаны в этой безумной роскоши".
"Даже пес в конце видео, кстати, не выдержал этого безумия и поспешил сбежать за ворота. Межигорье Януковича - хижина на курьих ножках по сравнению с этим быдло-Версалем, построенным на украденные у Путина деньги", - добавил Геращенко.