«Золотой жеребец» Медведчука 1 19.04.2022, 8:00

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Появились детали обыска во дворце кума Путина

Украинские полицейские обследовали шикарный особняк арестованного нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, имение поражает показной роскошью.

"Пшонка - профан по сравнению с этими господами Все тут поражает кричащей роскошью - от золотого жеребца Медведчука (Янукович просто нервно курит со своим батоном) до произведений мировых художников и целой комнаты-гардеробной для шуб Марченко", - пишет он.

Советник главы МВД пишет, что "украденные национальные богатства украинцев, вперемешку с сотнями миллионов украденных у Путина денег спрятаны в этой безумной роскоши".

"Даже пес в конце видео, кстати, не выдержал этого безумия и поспешил сбежать за ворота. Межигорье Януковича - хижина на курьих ножках по сравнению с этим быдло-Версалем, построенным на украденные у Путина деньги", - добавил Геращенко.

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