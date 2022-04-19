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«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Казахстан

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  • 19.04.2022, 8:10
«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Казахстан
Фото: Charter97.org

Общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю.

«Белавиа» с 29 апреля увеличит количество рейсов из Минска в Нур-Султан и Алматы. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Рейсы по маршруту Минск — Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск — Алматы — с 3 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю.

Накануне «Белавиа» объявила, что будет ежедневно летать в Баку, а также возобновит полеты в Калининград.

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