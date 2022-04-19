На южном направлении ВСУ отбили массированную атаку и уничтожили технику РФ 19.04.2022, 8:10

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Оккупанты безуспешно штурмовали Александровку.

За прошедшие сутки на южном направлении ВСУ уничтожили 28 российских солдат и 5 единиц техники. Также имел место почти часовой штурм российскими военными позиций в районе Александровки, но без продвижения.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование "Юг".

В Николаевской области актуальными остаются угрозы ракетных и артиллерийских ударов. Сложная ситуация с водоснабжением разрешается органами местной власти и при гуманитарной поддержке соседних областей.

В Херсонской области враг продолжает психологическое давление на гражданское население, также пытается наносить артиллерийско-минометные удары по позициям украинских военных и по населенным пунктам с мирным населением.

В Черном море вражеская корабельная группировка отодвинулась почти на 200 км от наших берегов. Но блокировка судоходства и угроза ракетных ударов сохраняются.

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