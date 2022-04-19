Битва за Донбасс: названо условие, при котором оккупанты перейдут к обороне 19.04.2022, 8:15

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У России не осталось солдат в оперативном резерве.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия задействовала последние оперативные резервы.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину, передает УНИАН.

"Надо понять очень простую вещь - резервов у России нет. Все, это последний оперативный резерв сейчас идет в топку в направлении Гуляйполя и в направлении Славянска и Краматорска от Изюма. Все, это все. Они, конечно, будут кого-то собирать, подпрыгивать и пищать. Но надо понимать, что это будут максимум пузатые мужики, снятые с диванов и вооруженные оружием 60-х годов", - сказал Арестович.

По его словам, если эти солдаты не будут в боеготовном состоянии, то им придется переходить в оборону.

"Дело в том, что вот это храбрые 35-40 тысяч, которых сейчас они в топку кидают, вот если они закончатся и придут не боеготовое состояние, то российская армия будет вынуждена переходить к обороне по всей линии фронта. У них нет никаких больше вариантов. Причем это печальная оборона, если кто-то перейдет в наступление, например, украинцы, то у них не будет особо оперативных резервов купировать наши возможные прорывы", - отметил он.

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