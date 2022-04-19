Россияне бросили свой БТР и сбежали, когда узнали, что против них воюет «Правый сектор» 4 19.04.2022, 8:20

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Теперь трофейная бронетехника будет на вооружении украинского добробата.

Российские оккупанты в Украине бросили на поле боя свой БТР и сбежали, когда узнали, что их штурмуют подразделения «Правого сектора».

Теперь российская бронетехника будет на вооружении украинского добробата, пишет Цензор. НЕТ.

"Российские оккупанты бросили свой БТР-82А, когда узнали, что их штурмует ДУК Правый сектор. Ребята не заставили себя долго ждать и украсили его своим флагом", – говорится в сообщении.

В Сети появилось видео, на котором видно, как добровольцы из Правого сектора перегоняют трофейный российский БТР. На нем действительно уже развевается красно-черное знамя.

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