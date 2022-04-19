Переговоры между Россией и Украиной заморожены: Эрдоган назвал причину 5 19.04.2022, 8:25

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Президент Турции обратил внимание на факты, потрясшие мир.

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные на прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом, пишет Anadolu Agency.

"Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества",- заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что атаки на мирных жителей в Украине затормозили успешный ход переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары. По его словам, стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование в качестве мишени мирных жителей Краматорска бросают тень на все усилия переговорных групп.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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