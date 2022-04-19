Что происходит на главных участках фронта сегодня утром: сводка Генштаба ВСУ 19.04.2022, 8:39

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Враг активизировал наступление на Донецком и Таврическом направлениях.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах после активизации новой фазы войны РФ против Украины, и об оперативной обстановке на начало 55-х суток противостояния наших защитников вражескому вторжению.

Об этом 19 апреля сообщает Генштаб ВСУ.

Враг пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей, а также чтобы обеспечить сухопутный коридор с оккупированным Крымом.

Ракетно-авиационные удары оккупантов по гражданским объектам по всей территории Украины не прекращаются. Так, вчера была активизация нанесения ракетных ударов по объектам в западных областях нашей страны.

В Слобожанском и Донецком операционных районах войска РФ проводят наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.

"Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов российской федерации. Наряду с боевыми подразделениями осуществляет переброска подразделений обеспечения", - рассказали в Генштабе.

Кроме того, захватчики развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники, с целью усовершенствования системы материально-технического обеспечения.

На Слобожанском направлении противник продолжает частичную блокировку Харькова.

В Генштабе сообщили об информации, что в целях организации системы ПВО наступательной группировки враг осуществляет переброску дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. При этом в приграничных с Украиной районах российской Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.

На Изюмском направлении войска РФ ведут наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки своей группировки на указанном направлении враг создал систему основных и запасных огневых позиций реактивной и ствольной артиллерии.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Так, основные усилия противника сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем. В Запорожской области идет сосредоточение подразделений войск РФ в определенных районах.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачивается на выходе к админгранице Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение, оккупанты пытаются вести наступательные действия в районе Александровки. Также рашисты не прекращают обстрелы гражданских объектов в Николаеве.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений не фиксируется.

"Республика беларусь продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и разведки объектов на нашей территории", - отмечается в сводке.

В Генштабе рассказали, что по имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны ЧФ РФ составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих таких бригад написала рапорты на отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

ВСУ за минувшие сутки отбили на Донбассе 7 вражеских атак, уничтожив 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артиллерийскую систему, а также миномет противника с расчетом.

Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: 1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.

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