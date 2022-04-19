Ученые разгадали тайну корабля, затонувшего у берегов Израиля 1400 лет назад 2 19.04.2022, 8:43

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На обломках были обнаружены скелеты крыс.

Ученые Хайфского университета получили новую и при этом очень ценную информацию о корабле, затонувшем недалеко от берегов Израиля практически 1400 лет назад. На обломках были обнаружены скелеты крыс.

Об этом сообщает Business Insider.

Грузовое судно называлось Ma’gan Mikhael B. Оно плавало по Средиземному морю примерно в 648-740 годах нашей эры. Зооархеолог Сберра Хардинг рассказала о том, что обнаруженные останки крыс можно смело считать наиболее старыми среди всех, что вообще удавалось найти. Кроме того, это единственное прямое доказательство того, что на древнем корабле произошло нашествие крыс. Часть трупов – это останки черных крыс. Этот вид очень часто находился на кораблях с торговцами и путешествовал с Индии и Южной Азии на Ближний Восток свыше двух тысячелетий назад.

Специалисты изучили зубы крыс и установили, что некоторые грызуны были диковинкой для данного района. Предположительно, в центральное Средиземноморье их могли завезти либо с Туниса, либо с Корсики.

Хардинг подчеркивает, что если дальнейшие исследования покажут, что часть крыс с корабля были привезены из центральных островов Средиземноморья, то можно будет с уверенностью говорить о том, что уже в то время происходило намного больше коммуникаций и торговли, чем было принято считать.

На затонувшем корабле удалось отыскать огромное количество артефактов. С их помощью можно лучше понять, как жили люди на борту этого торгового судна. Особенно много ученые нашли раннеисламской и византийской керамики. Интересным стал груз длиною 25 метров. Он состоял из орехов, а также соуса, для приготовления которого использовалась рыба. Кроме того, появилась новая информация относительно того, кто же входил в команду. На стенах судна обнаружили христианские кресты, арабские и греческие буквы, мусульманские молитвы и прочее.

Стоит отметить, что среди останков не было человеческих скелетов. Это говорит о том, что всем членам экипажа удалось добраться к берегу сразу же после того, как поблизости берега корабль сед на мель. После того, как судно затонуло, его практически сразу же покрыл двухметровый слой песка, который и помог сохранить все секреты в отличном состоянии.

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