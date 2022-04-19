Украинские артиллеристы метким залпом уничтожили подразделение оккупантов
- 19.04.2022, 8:58
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Ликавидированы САУ 2С3 «Акация», БМ-21 РСЗО «Град», станция РЭБ и военные грузовики «Урал».
Артиллеристы ВСУ полностью уничтожили подразделение российских оккупантов, которое базировалось вблизи одного из украинских сел. Видеозапись успешной атаки украинских артиллеристов опубликована в соцсетях, передает inforesist.org.
Украинские бойцы уничтожили САУ 2С3 «Акация», БМ-21 РСЗО «Град», станцию РЭБ и военные грузовики «Урал».