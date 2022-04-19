Битва за Донбасс: чем все закончится 11 Иван Яковина, «Новое время»

19.04.2022, 9:01

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Иван Яковина

Наступление на восточные регионы Украины грозит обернуться для России гигантской военной катастрофой.

Продолжается подготовка к битве за Донбасс, которую многие военные эксперты называют, пожалуй, решающим сражением той войны, которую Путин развязал против Украины 24 февраля 2022 года. По последним сообщениям, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в городе Изюм, к северу от него, через город Купянск, постоянно идут целые караваны с вооружением и военной техникой. Также есть информация, что туда переброшена Тульская 106-ая дивизия ВДВ, а десантники — это штурмовые войска, то есть как раз с их помощью собираются штурмовать оборонительные позиции украинской армии южнее Изюма.

Американские СМИ сообщают, что широкомасштабное наступление российской армии начнется уже в ближайшие дни. По-моему, оно уже идет, но американцы в разведывательном смысле пока почти не ошибались, даты и время начала тех или иных операций предсказывали очень четко, аккуратно и правильно. По украинским данным, россияне уже наступают и не оставляют попыток прорвать оборону Украины.

При этом мы примерно представляем, как будет осуществляться это широкомасштабное, широко разрекламированное наступление на украинские позиции. Сначала, скорее всего, будут массированные удары артиллерии и авиации, ну а потом на прорыв бросят танки и десантуру. Кстати, сейчас, думаю, были бы очень актуальны для украинской армии надувные танки и надувные артиллерийские установки — чтобы отвлекать на себя удары российской авиации и артиллерии, когда те начнут артподготовку, и таким образом дезориентировать противника.

Также важно то, что россияне, скорее всего, будут активно применять фронтовую авиацию — штурмовики и низко летающие бомбардировщики — для нанесения ударов по украинским позициям. И это дает очень хорошие шансы на успех украинским зенитчикам, потому что, летая низко, самолеты РФ будут представлять собой отличную мишень для комплексов ПВО Starstreak и Stinger, тех самых, которые поставляют сейчас в Украину Великобритания и США соответственно.

Кроме того, наступающие танковые колонны, а, как мы знаем по опыту Второй мировой, наступление будет проводиться именно танковыми колоннами, — это желанная цель для тех украинских солдат, на вооружении которых будут состоять Джавелины, NLAW и прочие «панцерфаусты» производства стран Запада. Все эти противотанковые комплексы очень высокого качества, они гораздо лучше по своим инженерным решениям, чем, собственно, танки российские, и поэтому один выстрел из Джавелина примерно равен одному подбитому танку. То есть у украинской пехоты сейчас есть все возможности для того, чтобы остановить наступление российских танков.

Вместе с тем, американцы уже поставили в украинские войска несколько сотен дронов Switchblade, мы пока не знаем, каких именно, в противопехотном или в противотанковом исполнении, но в любом случае их день пришел. Еще один важный момент — американцы поставляют очень хорошие 155-миллиметровые гаубицы, которые вместе с контрбатарейными радарами, способными засекать действия чужой артиллерии, действительно творят чудеса. Это просто идеальное средство — эти гаубицы вместе с радарами — для уничтожения российских 152-миллиметровых гаубиц Мста-Б и Акация, а также установок Град, потому что американские гаубицы бьют на 15−20 км дальше, чем российские гаубицы и Грады, а значит, с их помощью можно с относительно безопасного расстояния отстреливать одну за другой российские батареи. Кроме того, я так понимаю, что на востоке Украины уже работают чешские и словацкие гаубицы, ждем сотню немецких, тоже, говорят, очень хороших, и не стоит забывать о том, что американцы предоставляют свои гаубицы вместе с 40 тысячами снарядов, а этого должно хватить на довольно долгое время <…>

Что еще важно отметить. Сейчас даже речь не идет о том, что России удастся запросто провести эту наступательную операцию на Донбассе, что она сможет завершить окружение украинских войск и начать диктовать Киеву свои условия. Судя по тому, как сейчас идут боевые действия, наступление на Донбасс грозит обернуться для самой России гигантской военной катастрофой и полным разгромом ее армии. Я об этом сужу исходя из самой простой логики. Посудите сами: Штаты прекрасно знают, как и чем вооружена и оснащена российская армия, и более или менее представляют, какой в ней боевой дух. Разведка у них работает как надо, мы в этом имели возможность убедиться несколько раз. Вместе с тем, американцы отлично видят, сколько и каких войск Россия подвела к Изюму и сколько стянула в Запорожской области. О состоянии, оснащении и духе украинской армии, они, думаю, осведомлены еще лучше.

Так вот, если бы текущая ситуация для украинской армии была угрожающей, Штаты уже давно настоятельно бы советовали отвести войска на более безопасные рубежи. Американцы в этой войне вообще суперосторожны, они постоянно перестраховываются и дают пессимистические прогнозы, на всякий случай, чтобы никого не обнадежить. Они, например, считали, что Киев будет взят за 4 дня, а на оборону Мариуполя отводили максимум одну неделю. Сейчас те же американцы говорят, что сражение будет тяжелым, трудным, но итог его не ясен. Они не паникуют и не кричат, что нужно срочно отступать. У меня такое ощущение, что США не просто хотят начала этого сражения — они боятся спугнуть российское наступление, потому что видят, что эта операция закончится полным разгромом путинской армии, и поэтому затаив дыхание ждут, когда же оно начнется.

А не начаться это сражение не может. Сейчас Путину очень нужна хоть какая-то победа, ему важно показать своим же сторонникам, что инициатива в его руках и война идет по его планам. Кроме того, наступление на Донбасс было настолько широко разрекламировано в российских пропагандистских СМИ, что отказ от него сам по себе будет означать катастрофический медийный провал для Кремля. Особенно после разгрома под Киевом, откуда российские войска ушли не солоно хлебавши и были вынуждены сказать, что так и было задумано, и затопления крейсера Москва, про которое сказать, что так и было задумано, значительно сложнее.

Также напомню, что начались переговоры о предоставлении Украине Штатами беспилотников Reaper — это такие «байрактары на стероидах», гораздо более крутые и быстрые, дальнобойные и более тяжело вооруженные беспилотные летательные аппараты.

Россия, кстати, глядя на то, как Украину вооружает Запад, потребовала от Чехии немедленно прекратить реэкспорт советского вооружения в Украину — но Прага отказалась слушаться Москву. Американцам Россия направила ноту с требованием остановить милитаризацию Украины и при этом пригрозила непредсказуемыми последствиями, на что Байден ответил, что даже и не подумает послушаться Путина. Тем более, последствия милитаризации Украины предсказать очень легко — главным последствием станет то, что РФ проиграет войну. Она и так бы ее проиграла, но с западным оружием сделает это гораздо быстрее.

Российские телепропагандисты все это понимают. В Москве сейчас зреет отчаяние, недовольство всем происходящим, и даже люди, которые очень хорошо жили при Путине, те, кто сколотил огромное состояние при его власти, сейчас крайне недовольны всем, что творится. Я поговорил с некоторыми из них, они твердят в один голос, что Путин в самом деле сошел с ума, что надо срочно что-то делать, правда, сами делать они ничего не хотят и главным образом убегают из России, но, тем не менее, никакой базы поддержки даже в российской элите у Владимира Путина не осталось. Есть еще какие-то силы, которые его поддерживают, но в целом этот режим намного более слабый, чем был два месяца назад.

Путин, кстати, почти перестал появляться на людях, министр обороны РФ Сергей Шойгу снова пропал куда-то, начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова не видели уже больше месяца, и только глава Чечни Рамзан Кадыров все сильнее и сильнее становится <…> То есть в Кремле явно идет какая-то драка, и я думаю, что сейчас Путин размышляет, не стоит ли действительно применить ядерное оружие, чтобы закончить войну раз и навсегда. С одной стороны, это могло бы ему, возможно, помочь, хоть я в этом и не уверен, а с другой стороны, это, безусловно, стало бы приговором ему и всем тем, кто его окружает. Потому что даже Китай после применения ядерного оружия приложит все возможные и невозможные усилия, чтобы избавиться от режима, который не брезгует использовать атомные бомбы.

И вот на этом фоне, уверен, резко активизировались Центральное разведывательное управление США и другие спецслужбы, других стран. Думаю, сейчас их главная цель — не допустить использования Россией ядерного или любого другого оружия массового поражения, и для этого они сигнализируют окружению Путина, что тот, кто его остановит, получит любые богатства мира. Но, а если Путина не остановят, и он все-таки применит атомную бомбу, то соучастниками этого применения будут назначены все люди, которые его окружают, и никто из них эту ситуацию не переживет. Мне такого рода заговор по устранению Путина с помощью западных или каких-то других спецслужб кажется все более реальным. Я немного посмотрел на настроение российских элит и вижу, что среди российских богачей и спецслужбистов царит ненависть к Владимиру Путину.

Иван Яковина, «Новое время»

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