«Сначала было выгодно платить наличными, потом — карточкой» 2 19.04.2022, 9:13

6,274

Белоруска рассказала о жизни в охваченной кризисом Шри-Ланке.

Анастасия с семьей убегала от минской зимы, чтобы провести несколько месяцев в более подходящем для белорусов раю — выбрали Шри-Ланку. Оказалось немножко адово. Как жилось в доме без электричества, с комарами и банковской картой с прыгающим курсом белорусского рубля — в материале Onlíner.

Экономические испытания любят Беларусь настолько, что порой преследуют жителей нашей страны в самых неожиданных местах.

Анастасия с мужем и почти двухлетним ребенком выбирали между Гоа, Бали, Таиландом и Шри-Ланкой (в жизни белорусов бывает приятный выбор) и остановились на последнем варианте. Важным фактором оказалась доступность: недорогая виза, долетающий самолет, отсутствие карантина. 20 января ребята приземлились.

СМИ не раз писали о том, как хорошо зимовать на Шри-Ланке.

Настя тоже прочитала все рекомендации, насобирала долларов в последнем дизайне (их в «ювелирках с сапфирами» меняют на 20% дороже, чем в банках) и готовилась расплачиваться картой, привязанной к счету в белорусских рублях.

Но в середине февраля к прогулкам вдоль океана, поеданию фруктов и работе (Настя в декрете, а мужа выбрала с навыками и возможностью работать удаленно) добавился гаснущий свет. А свет — это не просто свет, когда вокруг 30 градусов с высокой влажностью.

— Отключением электричества на Шри-Ланке никого не удивить, — рассказала Анастасия. — Но обычно это происходило в удобное время (например, в часы, когда то ли еще ночь, то ли уже утро и прохладно). А тут выключения стали носить угрожающий характер: сначала на час, потом два. Кондиционеры не работают, вентиляторы не вентилируют.

— Когда начался энергетический кризис, Шри-Ланка запросила кредит на топливо. И вдруг россиянам

сделали бесплатное продление виз — мы так поняли, что Россия дала то ли топлива, то ли денег на его покупку. 5 марта нам обещали, что все изменится, отключения прекратятся, но стало только хуже. Стали отключать по 10 часов. Повезло только ребятам, которые жили на линии госпиталей — но даже там были отключения на несколько часов.

Подготовиться к этому было невозможно: расписание отключений давали не на несколько дней вперед, а вечером, накануне выключения.

Удаленщики стали заполнять кафе, где работали генераторы. Но и это продлилось недолго, потому что для выработки электричества генератору нужно топливо. Оно тоже на острове закончилось.

Люди стояли в очередях по 7 часов, чтобы получить канистру бензина в одни руки. Местные начали волноваться.

Не в смысле переживать, а бастовать и выходить на акции протеста.

Первыми на забастовку отправились водители «крейзи басов» — это такие цветные веселые автобусы с огоньками, которые ходят чаще и быстрее, чем городские автобусы. Коммунальному транспорту бензин выдавали, а частников отправили в очередь. И запретили поднимать цены за проезд.

Массовые протесты совпали с массовым отключением электричества. Ланкийцы выходили на улицы не только из-за потери света — вместе с ним гасли их зарплаты, росли цены на продукты, появлялись дефицитные товары: Шри-Ланка довольно импортозависимая страна во всем, что касается товаров народного потребления. А еда дорожала из-за рекордной для острова инфляции (17% в феврале) и бестолковой (по мнению протестующих) экономической политики власти.

Что происходит на Шри-Ланке?

Отвлечемся от белорусских приключений.

Островное государство переживает один из самых тяжелых экономических кризисов в своей истории. Страна объявила дефолт по внешним долгам, а 22 миллиона жителей страны, помимо отключения электроэнергии, столкнулись с дефицитом продуктов питания, топлива, лекарств и других предметов первой необходимости.

После обретения независимости от британцев в 1948 году в сельском хозяйстве Шри-Ланки преобладали культуры, ориентированные на экспорт: чай, кофе, каучук и специи. Со временем страна также начала экспортировать одежду и зарабатывать иностранную валюту на туризме. Любое снижение экспорта стало бы экономическим шоком.

Начиная с 1965 года страна получила 16 кредитов от Международного валютного фонда. Каждый из этих кредитов сопровождался определенными условиями по ужесточению денежно-кредитной политики. Но правительства тратили еще больше, чтобы стимулировать экономику. Кредиты МВФ продолжали поступать, а экономика накапливала все больше и больше долгов.

За последние несколько лет экономика пережила несколько ударов:

правительство снизило налоги за несколько месяцев до кризиса Covid-19;

правительство запретило импорт удобрений, что сэкономило валюту, но привело к падению сельскохозяйственного производства;

пандемия ударила по туристической отрасли.

По оценкам аналитиков J. P. Morgan, в этом году валовое обслуживание долга страны составит $7 млрд, а дефицит текущего счета — около $3 млрд.

Прямо сейчас Шри-Ланка ведет переговоры с Китаем, Индией и Международным валютным фондом о новой программе кредитования.

— Может, с туризмом раньше и был провал, не знаю, — парирует Анастасия. — Но этой зимой там невозможно было жилье снять по нормальным ценам — все занято! Куча туристов. Возможно, валюта, которую они привезли, осталась в этих самых «ювелирках с сапфирами» и не дошла до банковской системы, чтобы государство купило топливо...

На острове без света

— Мы жили в доме, где на первом этаже местные, а второй — сдавали нам. Обычный ланкийский дом с нормальными условиями.

Первые пару недель такие: а, ну ладно. А потом я сама готова была выйти на улицу от злости. Самый простой вариант был, когда электричество пропадало утром. Мы в первой половине дня все равно уходили на океан гулять, часов на 5.

Потом возвращались для дневного сна ребенка — было тяжело уже. Открывали окно, махали простынями, разгоняя воздух.

Но самый ужас — это без света вечером. Что мы делали? Просто начинали страдать. Интернет работал первый час после выключения электричества. Потом пропадал тоже.

Сидишь ждешь света, чтобы сходить в душ (вода была и без электричества, а толку — ты потеешь через несколько минут после того, как помылся) и заснуть с вентилятором.

А пока ты взмокший ждешь, к тебе тихо подлетает ланкийский хитрый комар, чтобы укусить в то же место, куда целились остальные раньше. Так чешется дольше. Ведь отпугиватели насекомых просто торчат из неработающей розетки — чего им бояться!

Те ребята, которые снимали жилье с электронасосами, могли сидеть еще и без воды. Но это совсем не повезло уже, считай. У ланкийцев на каждой крыше (даже в дорогих отелях) стоят бочки-накопители. Центральное водоснабжение идет примерно через день. Под это время все подстраивали стирки/мойки. Остальное — из бочек.

Еду готовила на газу — газ был. А холодильник превратился в мебель. От молочки пришлось отказаться, еду готовили на раз, за прохладными напитками — в лавку с генератором.

Мы жили на побережье в городе Унаватуна. Там стояли люди с плакатами, но беспорядков не было.

А в Коломбо было серьезнее и жестче. После того, как митингующие пробовали прорваться к правительственным зданиям, на выходные весь остров погрузили в комендантский час. Местным запретили выходить из дома до 6 утра понедельника. Рядом с нашим домом была шумная дорога, и в те выходные мы услышали, как звучит тишина.

Туристов запрет на выход не касался.

Местные тоже хитрили. Кафе на пляже были вроде как закрыты, но можно было постучаться — и из-за роллетов появлялась рука с нужным товаром.

Сначала было выгодно наличными, потом — карточкой

— Мы пережили несколько курсовых скачков. В конце февраля упал курс белорусского рубля. И наши покупки стали сильно дороже, потому что при оплате картой белорусский рубль сначала конвертировался в доллар, а потом — в рупии. Старались пользоваться наличными деньгами, пока они не закончились.

У нас карточки работали без проблем. Правда, у меня ApplePay отвязался от карты «Альфа-Банка» (по решению банка). У мужа «МТБанк» — все работало.

В апреле курс доллара взлетел до 300 местных рупий. В ювелирках — до 380. И для нас резко стало выгодно. Даже дешевле, чем в январе, когда все только начиналось.

Следом вверх пошли цены. В январе одно куриное яйцо (да, продаются поштучно) стоило 17 рупий, а в апреле в том же магазине — 28 рупий. Из-за того, что в это время укрепился рубль, нам эта разница была незаметна, а местные, конечно, страдали.

Вообще, страна ценами немного удивила — дороговато прям, мы ожидали иного. Фрукты-кокосы, рыба — дешевле, да. Но в супермаркете, когда мы закупались на неделю, оставляли такие же деньги, что в Беларуси. 9 тысяч рупий один поход, это примерно 160 рублей: молочка, хлопья, фрукты, шампуни и гигиена — все необходимое.

В Беларуси на те же деньги мы еще прошутто могли подкупить немного. А здесь без мяса обходились: сначала из-за жары не хотелось, а потом — из-за отсутствия холодильника, где его можно хранить.

Примерно неделю назад Настя улетела с дочкой в Таиланд — перевести дух. Говорит, что там и сервис получше, и свет регулярный, и людей меньше.

— Шри-Ланка — очень красивый остров. Нам в этом году не удалось сгонять в горы, где невероятные виды. Возможно, вернемся, чтобы посетить известные города в центре острова. Но три месяца мы здесь вряд ли еще когда-нибудь выдержим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».