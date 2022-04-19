Из-за больших потерь моряки Черноморского флота РФ отказываются воевать с Украиной

Из-за больших потерь моряки Черноморского флота РФ отказываются воевать с Украиной9
- 19.04.2022, 9:20
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Потери 126-й бригады оккупантов составляют до 75%.
Генштаб ВСУ сообщает о массовых случаях отказа воевать среди военных Черноморского флота после значительных потерь в результате боев с ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке украинского Генштаба.
Потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%.
810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.
Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", отмечают в Генштабе.