Из-за больших потерь моряки Черноморского флота РФ отказываются воевать с Украиной 9 19.04.2022, 9:20

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Потери 126-й бригады оккупантов составляют до 75%.

Генштаб ВСУ сообщает о массовых случаях отказа воевать среди военных Черноморского флота после значительных потерь в результате боев с ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке украинского Генштаба.

Потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%.

810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции", отмечают в Генштабе.

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