Капкан для безумного медведя 11 Анатолий Октисюк, «Главред»

19.04.2022, 9:33

13,292

Битва за Донбасс – это последняя полномасштабная операция Путина в Украине.

Россия начала вторую фазу военной кампании на востоке Украины массированным артиллерийским обстрелом наших позиций и попытками прорвать нашу оборону по всей линии соприкосновения. Но за восемь лет ВСУ создали такую "линию Маннергейма", которую враг так и не может прорвать.

Россия хочет разрезать пополам нашу группировку на Донбассе и создать два "котла" для ВСУ. Но украинское военное руководство сделает так, что русские сами попадут в "котел", как в треугольнике Ирпень-Буча-Гостомель под Киевом.

Американские боевые беспилотники и дроны-камикадзе помогают сдерживать российскую бронетехнику. Особенно под Изюмом и Барвинковым у врага тяжелые потери, но он все равно старается брать количеством. Тогда как ВСУ воюют качеством и технологиями.

Украинская тактика ведения боя остается без изменений – навязывать городские бои врагу, чтобы уничтожать как можно больше российской техники и живой силы противника. Малые мобильные группы ССО бьют врага на маршах, жгут технику и бегут.

Ряд моих источников говорит о том, что битва за Донбасс будет продолжаться до Пасхи. Русские не прорвут нашу оборону и будут вынуждены взять перерыв до мая, чтобы подлататься и провести пополнение ботов и запасов. Затем после перегруппировки будет еще одна попытка взять Донбасс, чтобы к 9 мая безумный фюрер получил хорошие новости.

На Донбассе воюет украинская военная элита, которая там сидит уже восемь лет. Российскую элиту перебили и перемололи в феврале-марте под Киевом и Харьковом. Поэтому россияне бросают на Донбасс бомжей, бродяг и мобилизованных музыкантов и трудяг из ОРДЛО, которые никогда не воевали. А полноценную мобилизацию Путин боится объявлять, поскольку это развалит его режим. Истерика со срочниками показала уязвимость России.

Даже если Россия ценой больших потерь продвинется на Донбассе, это будет ее пиррова победа. Россия уничтожит под ноль города на Донбассе, как это произошло с Волновахой или Мариуполем, но, вместе с тем, дальнейшее продвижение врага будет остановлено.

Битва за Донбасс – это последняя полномасштабная операция Путина в Украине. После этой кампании Россия не сможет вести войну, так как ее армия будет размотана, а техника разбита и перемолочена. Для восстановления боевого потенциала России понадобится много времени, особенно в условиях санкций.

Насчет мира. Переговоров с Россией не будет, в том числе из-за Мариуполя. А потому нам надо готовиться к тому, что эта война продлится очень долго. Она станет позиционной, где партизанской, где диверсионной. Будут постепенно проводиться обмены пленными, решаться какие-то гуманитарные вопросы, но не более.

Мы жили восемь лет с войной на Донбассе, но кое-кто этого не замечал. Но война де факто шла постоянно. В миниатюре, только без ракетных ударов по остальным городам Украины за пределами Донбасса.

А теперь мы будем годами воевать с Россией, пока не умрет Путин, или же пока не развалится Россия.

С каждым днем и неделей Украина будет становиться сильнее, а Россия – слабее. У нас будет больше оружия и поддержки, а у России – больше изоляции и проблем.

Это наша чаша, которую мы должны испить. Историческая миссия Украины – развалить и победить Россию. И награда за эту цивилизационную победу будет очень велика. Мы мирная страна, но мы должны стать капканом для безумного медведя-шатуна, который с бодуна залез в чужой улей с медом.

Анатолий Октисюк, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».