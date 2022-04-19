Российские дипломаты вынуждены возвращаться домой окольными путями 5 19.04.2022, 9:40

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Для страны-агрессора воздушное пространство Европы закрыто.

Российские дипломаты после того, как их высылают из стран Европы, из-за воздушных ограничений вынуждены возвращаться домой длинными маршрутами.

Об этом сообщает Flightradar24.

Высланных из Испании и Греции российских дипломатов забирали окольными путями, общая протяженность которых составила 15 163 км, что чуть меньше самого длинного в мире рейса между Сингапуром и Нью-Йорком.

Чтобы забрать дипломатов из Мадрида, Россия должна была оставаться в международном пространстве, но не входить в воздушное пространство Испании. Это более чем вдвойне увеличивало расстояние между пунктами, самолету пришлось делать большой круг.

Полет россиян из Афин проходил в основном через дружественное воздушное пространство. Например, самолеты РФ могут летать через Турцию.

После выхода из воздушного пространства Турции полет россиян продолжился на восток, избегая зоны российского воздушного пространства вблизи Украины, закрытой для большинства полетов с начала вторжения РФ 24 февраля.

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