В Грузии из трудового рабства освободили минчанку и ее двух дочерей

В Грузии из трудового рабства освободили минчанку и ее двух дочерей8
- 19.04.2022, 9:50
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Их заманил в свою страну и насильно удерживал интернет-ухажер
Грузинские правоохранители освободили 40-летнюю белоруску, которую насильно удерживал в стране кавалер. С ним она познакомилась в интернете и откликнулась на предложение переехать. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
За помощью в белорусскую милицию обратился бывший муж похищенной. Он сообщил, что его 40-летняя экс-жена с дочками 7 и 18 лет, предположительно, силой удерживаются в Грузии и принуждаются к тяжелому физическому труду — об этом ему по телефону рассказала старшая дочь. Кроме того, девушка передала свои координаты и добавила, что ее собираются насильно выдать замуж.
Установлено, что на протяжении нескольких лет жительница Минска общалась в соцсетях с иностранцем, который уговаривал ее продать квартиру и переехать жить к нему в Батуми. Сделку с недвижимостью она провести не смогла. Тем не менее, кавалер купил ей и девочкам авиабилеты. По прилету белорусок поселили в сельской местности в горах, забрали деньги, средства связи, ограничивали свободу и заставляли ухаживать за тяжелобольной матерью мужчины.
При содействии посольства Беларуси в Грузии местные правоохранители освободили женщину и ее детей и задержали гражданина, который их удерживал. 16 апреля при содействии МИД Беларуси они вернулись домой.