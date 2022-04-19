Все бригады морской пехоты России понесли тяжелые потери в Украине 19.04.2022, 9:58

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Морпехи являются одним из наиболее боеспособных и подготовленных подразделений РФ.

Все бригады российской морской пехоты понесли потери в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Conflict Intelligence Team (CIT).

"Не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потерь в Украине. Их потери заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом утрачены, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", – сообщили в CIT.

Аналитики акцентируют внимание на том, что морская пехота является одним из наиболее боеспособных и подготовленных подразделений России.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украинские защитники уничтожили уже около 20,6 тысячи российских оккупантов.

Кроме того, уничтожено 790 танков, 2 тысячи 41 боевую бронированную машину, 381 артиллерийскую систему, 130 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 167 самолетов, 147 вертолетов, 1 тысяча 487 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами и 155 беспилотники оперативно-тактического уровня.

Также украинская армия уничтожила 27 единиц специальной техники и 4 пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов.

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