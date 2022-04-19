EPAM перевезла сотрудников из Беларуси в Узбекистан 6 19.04.2022, 10:03

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Речь идет о нескольких сотнях человек.

IT-компания EPAM, которая недавно объявила об уходе с российского рынка, перевезла до тысячи своих сотрудников из России и Беларуси в Узбекистан.

Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на двух местных предпринимателей, сотрудника компании и одного из российских инвесторов.

По данным издания, речь идет о нескольких сотнях человек. По словам одного из местных предпринимателей, отели в стране сейчас забиты, а сотрудники EPAM якобы составляют около 80% от перебравшихся из России и Беларуси.

По словам одного из сотрудников EPAM, компания помогала им с релокацией — «и финансово, и с поиском самолета и жилья». В частности, EPAM оплачивает перелет для сотрудника и семьи, проживание и суточные расходы в первый месяц.

Помимо Узбекистана сотрудникам предлагают релокацию еще примерно в 10 стран. Среди популярных направлений также Грузия и Армения, рассказал собеседник издания.

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