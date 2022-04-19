«Сгорели в боевых машинах»: украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение РФ 5 19.04.2022, 10:05

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Ликвидирована бронегруппа захватчиков из Томска.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков, которые, выполняя преступные приказы руководства России и своего командования, пришли с войной в Украину убивать мирное население.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобугской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. В этот день во время боя с мужественными украинскими воинами многие "асвабадители" сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. И только некоторых удалось идентифицировать по имеющимся документам", - написали бойцы.

Украинские защитники смогли идентифицировать младшего сержанта Саккузиева Кайрата Муханмадиевича из Оренбурга. По специальности - снайпер, наводчик - командир танка. Окончил интенсивные курсы по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения.

Также удалось идентифицировать по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного офицера - лейтенанта Кочановского А.М.

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