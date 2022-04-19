Ученые восстановили уникальный летательный аппарат конца XIX века 1 19.04.2022, 10:16

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Специалистам потребовалось немало труда, чтобы привести ее в первозданный вид.

Немецкий инженер Отто Лилиенталь совершил свыше двух тысяч полетов на планерах собственной конструкции, пишет lenta.ua.

Автор 25 патентов Лилиенталь написал книгу по аэродинамике крыла, наблюдая за полетом птиц, — сообщает The History Blog. Его компания Maschinenfabrik Otto Lilienthal была первой в мире, выпускавшей летательные аппараты. Одна из его моделей — Lilienthal Normalsegelapparat — считается первым в истории серийным «самолетом». В период с 1893 по 1896 год было продано не менее 10 планеров Лилиенталя, в числе покупателей оказался американский газетный магнат Уильям Рэндольф Херст.

Херст даже организовал публичные испытания диковинки, окончившиеся весьма неудачно — при приземлении правое крыло планера было повреждено.

К сожалению, изобретатель разбился во время одного из полетов на планере собственной конструкции. 9 августа 1896 года он упал с высоты около 15 м из-за порыва ветра. На следующий день Лилиенталь скончался в больнице. Последними его словами были: «Жертвы неизбежны».

Планер, принадлежавший Херсту, был передан в дар Смитсоновскому институту в 1906 году. Реставрация хрупкой крылатой машины началась в ноябре 2019 года, и специалистам потребовалось немало труда, чтобы привести ее в первозданный вид. Специалисты Смитсоновского института с коллегами из Музея Отто Лилиенталя и Немецкого музея (ФРГ) искали те или иные детали в исторических записях.

Так была добавлена ударная планка после того, как нашли оригинальное крепежное оборудование. Хвост был заменен исторически точными деталями из бамбука и ивы.

Отреставрированный планер Lilienthal будет представлен на выставке Early Flight, посвященной первому десятилетию эры авиации.

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