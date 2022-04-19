Войска РФ попытались прорваться в Попасной и Рубежном, но поехали домой «в пакетах»4
- 19.04.2022, 10:21
- 9,180
Врага разбили в Луганской области.
Войска РФ ночью существенно усилили обстрелы по всем видам вооружения, атаки оккупантов ВСУ отбили.
Об этом сообщил в «Фейсбуке» глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, удачи не имели, домой едут в пакетах», - отметил он.
Кроме того, по словам главы региона, эвакуация сегодня состоится.
«Также договорились о перевозке лежачих людей специальным транспортом и медсопровождением во время поездки», - резюмирует он.