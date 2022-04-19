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Войска РФ попытались прорваться в Попасной и Рубежном, но поехали домой «в пакетах»

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  • 19.04.2022, 10:21
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Войска РФ попытались прорваться в Попасной и Рубежном, но поехали домой «в пакетах»

Врага разбили в Луганской области.

Войска РФ ночью существенно усилили обстрелы по всем видам вооружения, атаки оккупантов ВСУ отбили.

Об этом сообщил в «Фейсбуке» глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Орки пытались прорваться в Попасной и Рубежном, удачи не имели, домой едут в пакетах», - отметил он.

Кроме того, по словам главы региона, эвакуация сегодня состоится.

«Также договорились о перевозке лежачих людей специальным транспортом и медсопровождением во время поездки», - резюмирует он.

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