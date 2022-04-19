«Ураганы», «Смерчи» и даже вертолет: оккупанты подарили ВСУ техники на $1 миллиард 4 19.04.2022, 10:30

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Защитники Украины теперь будут уничтожать врага их же оружием.

Количество российской техники, ныне работающей на нужды украинских вооруженных сил, растет каждый день. Количество обновок посчитали специалисты портала "Орикс", передает ТСН.

Так, среди захваченной техники 11 современных беспилотников и вертолет, которых можно использовать для уничтожения врага. Стали нашими 27 установок систем залпового огня. Среди них мощные "Ураганы" и "Смерчи".

Уже закрывают украинское небо системы противовоздушной обороны - их захвачено почти 70. Среди наших уникальных достояний – новинка российского военно-промышленного комплекса "Панцирь –С".

Потеряли российские артиллеристы и несколько букетов САУ – "Пион" и "Геоцинты". В общей сложности 83 единицы. Около сотни машин спецтехники оставили оккупанты нашим защитникам.

На вооружение ВСУ также поступили 218 танков, рыночная стоимость которых почти пол миллиарда долларов. Среди них не только Т-72, но и новые Т-80 и Т-90.

Всего стоимость всей техники тянет на миллиард двести миллионов долларов.

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