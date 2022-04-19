Путина могут отстранить от власти или убить: назван решающий фактор 7 19.04.2022, 10:38

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Чем больше поражений понесет российская армия в Украине, тем выше шанс подобных сценариев.

Вероятность отстранения от власти или физического уничтожения Владимира Путина существует. Однако решающую роль в этом процессе сыграют не санкции в отношении российских олигархов и родственников хозяина Кремля, а Вооруженные Силы Украины.

Такое мнение озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко, передает Obozrevatel.

По его словам, политическое поле в РФ зачищено. Все военные и политики, которые могли представлять реальную угрозу для Путина, уничтожены.

"Все люди, которые в высшем руководстве вооруженных сил могли иметь какое-то собственное мнение и собственную позицию, обратите внимание, кто это был? Генерал Лебедь – убит, генерал Рохлин – убит", – напомнил он.

Подавляющее большинство военной верхушки России "панически боится" Путина и не может планировать смену власти в стране, считает Яковенко.

Но тем не менее в РФ есть какое-то количество генералов, которые являются более-менее профессионалами и понимают, что происходит.

"Поэтому такое движение (смена власти в РФ, - ред.) возможно. Но только после того, как поражение на фронте станет настолько тотальным, что оно станет известным и очевидным уже практически всем в вооруженных силах", – подчеркнул Яковенко.

"Это, как и все остальное, находится в руках украинской армии", – резюмировал он.

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