Складские запасы в Беларуси превысили 6,7 миллиардов рублей 2 19.04.2022, 10:50

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Продукцию «флагманов» никто не хочет покупать.

По сравнению с прошлым годом есть рост денежных показателей, сообщает banki24.by.

На 1 апреля 2022 года складские запасы у флагманов промышленности составили 6,721 млрд BYN. Таковы оперативные данные согласно Белстату.

Относительно аналогичной даты в 2021 году денежная оценка запасов выросла – тогда на складах лежала продукция на 5,591 млрд BYN. По сравнению с уровнем запасов на 1 марта 2022 года также зафиксирован рост – с 6,410 млрд BYN.

В денежном выражении складские запасы увеличились за скользящий год на 20,2%. Прирост на предыдущие отчетные даты (1 марта и 1 февраля) был ниже – 13,3% и 11,9% соответственно.

Кроме стоимостных показателей есть процентные. По сравнению со среднемесячным объемом производства складские запасы на отчетную дату составили 59,9%. Месяцем ранее (на 1 марта) относительный уровень запасов готовой продукции был ниже (56,8%), а на 1 апреля 2021 года – выше (61,2%).

42% складских запасов страны сконцентрировали Минск и Минская область – 1,248 и 1,574 млрд BYN соответственно. Кроме того, на этих территориях на 1 апреля 2022 года отмечался самый высокий относительный уровень запасов – 80,3% и 76,5% от среднемесячного выпуска.

В остальных областях Беларуси показатели запасов готовой продукции были таковы: Брестская – 818 млн BYN (71% от среднемесячного выпуска), Витебская – 942 млн BYN (62,9%), Гомельская – 654 млн BYN (24,1%), Гродненская – 985 млн BYN (73,2%), Могилевская – 501 млн BYN (55,1%).

Среди отраслей крупнейшие по деньгам запасы готовой продукции на отчетную дату лежали на складах пищепрома (1,338 млрд BYN), легпрома (800 млн BYN) и машиностроения (679 млн BYN).

Самый быстрый прирост оценки складских запасов за скользящий год произошел по деревообработке и полиграфии – в 2,2 раза до 518 млн BYN. Также отрасль вошла в число лидеров по абсолютному росту стоимости запасов за 12 месяцев – плюс 285 млн BYN.

В региональном разрезе самый быстрый рост стоимости складских запасов за год показала Витебская область – плюс 70,3%. Второе место заняла Гродненская область с +48,1%. По Витебщине объем складов вырос за 12 месяцев на 389 млн BYN, по Гродненщине – на 320 млн BYN.

А вот машиностроители и производители транспорта показали крупное снижение запасов по всем индикаторам. В машиностроении уровень складов упал за год на 223 млн BYN, у «транспортников» – на 97 млн BYN. В процентах сокращение запасов было схожим – на 24,8% и 24,2% соответственно.

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