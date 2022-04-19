Во всех регионах подняли стоимость проезда в городском и пригородном транспорте 2 19.04.2022, 11:10

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Фото: bymedia

Новые цены начнут действовать уже завтра.

Во всех регионах Беларуси повысили стоимость проезда в городском и пригородном общественном транспорте. Последней такое решение приняла Могилевская область. Проезд подорожает с 20 апреля, пишет zerkalo.io.

В Могилевской области, как и в других регионах, стоимость проезда в городском наземном транспорте поднимают на 10 копеек — до 80 копеек за одну поездку. Талончик у водителя обойдется 85 копеек.

С 20 апреля также вырастет стоимость проездных. К примеру, месячный безлимитный проездной на один вид транспорта в Могилеве будет стоить 36 рублей, а на два — 48,04 рубля, а в Бобруйске — 35,05 и 47,04 рубля соответственно.

Ранее о повышении стоимости проезда в городском наземном транспорте объявили Брестская, Гродненская, Гомельская, Минская, Витебская области и Минск. В столице также подняли стоимость проезда в метро — до 90 копеек (прибавка — 10 копеек).

В Могилевской области с 20 апреля также повысят предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении за один километр проезда. К примеру, на обычных маршрутах тариф вырастет до 0,1 рубля (сейчас — 0,09 рубля).

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