Медведчук умоляет об обмене — Путин не согласен 5 Виталий Портников

19.04.2022, 11:19

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Виталий Портников

Главе Кремля выгоден арест его «кума».

Пророссийский политик, бывший лидер ОПЗЖ и народный депутат Украины Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины с предложением обменять его на защитников Мариуполя. Очевидно, что это не личная инициатива Медведчука. Тем более что она подается под эгидой Службы безопасности Украины.

Медведчуку, конечно же, плевать на защитников Мариуполя: они не его оппоненты, а враги.

Такая инициатива с обращением Медведчука – попытка СБУ предпринять хотя бы что-то для спасения людей, которых пытается уничтожить российская оккупационная машина в эти трагические дни борьбы с последними защитниками Мариуполя.

Но российскому политическому руководству нужно совершенно другое. Президенту РФ Владимиру Путину выгодно, чтобы его кум медведчук находился под арестом в Украине.

Это позволяет российской пропаганде говорить о том, что лидер крупнейшей по их мнению оппозиционной силы в Украине заключен так называемым нацистским режимом, который не уважает свободу слова и интересы тех миллионов украинцев, которые спят и видят, как Украина присоединится к России.

И это не мои выводы. Так сказал пресс-секретарь путина Дмитрий Песков. По его словам, медведчук всегда выступал за понимание и мир между Россией и Украиной, если бы именно он возглавлял Украину, такой как сейчас спецоперации не происходило бы.

Таким образом, российское политическое руководство дает украинцам простой сигнал: если вы хотите, чтобы на вас не падали бомбы, чтобы российские военные не уничтожали ваши дома, не убивали вас, не насиловали, не грабили, у вас есть единственный выбор – голосовать за того, на кого вам укажет президент России. Именно он будет выбирать вождей Украины, и у украинцев есть единственный выбор: либо согласиться с выбором путина, либо умереть.

Это и есть российская политическая программа по отношению к Украине. Российское политическое руководство считает, что сейчас оно проводит эффективную политическую кампанию в Украине, помогая сторонникам русского мира победить на выборах под лозунгом либо мы, либо ваша смерть. Поэтому россиянам очень выгодно, чтобы медведчук оставался в украинской тюрьме.

Это абсолютный цинизм, но кремль живет по совершенно иному измерению ценностей и верит, что ему удастся запугать украинское население и заставить его в будущем согласиться на статус Украины как колонии российской федерации во главе с Медведчуком или другим назначенцем Москвы, сидящим под портретом замученного нацистами Медведчука. Москва и сама может приложить руку к таким действиям против оппозиционного политика. Ибо для путина ценность человеческой жизни равна 0. Как и ценность жизни его кума.

Для путинского режима очень важно уничтожить этих отважных людей, показать, что российской армии не нужно противиться. Кроме того, есть заявление президента Украины Владимира Зеленского: в случае уничтожения защитников Мариуполя будет поставлена точка на переговорах России и Украины. Это тоже на руку путину: российской стороне не нужны никакие переговоры. Путин настроен на дальнейшие военные действия против Украины вплоть до окончательного уничтожения политической и экономической инфраструктуры украинского государства и захвата такой части территории, которую он сможет захватить.

Те западные политики, которые встречаются с Путиным, говорят, что он настроен на войну и уверен в победе России, какую бы информацию ему не сообщали. Об этом, в частности, отметил Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, который был первым и пока единственным западным лидером, который встречался с Путиным после начала войны России против Украины.

Таким образом, переговоры путина и его ближайшего окружения с украинской стороной – это исключительно затягивание времени. Известно, что Мединский, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, в отличие от представителей украинской делегации, встречающихся и контактирующих с Зеленским, даже не имеет выхода к путину.

Они напрямую не обсуждают никаких вопросов по этим переговорам: главный контактер Мединского – руководитель администрации президента РФ – Антон Вайно, который в принципе не занимается вопросами войны России против Украины и не может принимать никаких решений, которые так или иначе повлияли бы на позицию переговорщиков.

Речь идет о сплошной бутафории. Которая должна продемонстрировать миру миролюбие России, должна позволять немногочисленным союзникам путина, в частности странам третьего мира, а также полезным идиотам в цивилизованном мире, говорить, что глава кремля хочет достичь каких-то договоренностей, а вот украинцы не соглашаются на такие условия.

Если украинская сторона после происходящего в Мариуполе перервет переговоры с россиянами, для кремля это станет возможностью продемонстрировать неконструктивность украинской стороны и с облегчением вздохнуть: теперь переговоров определенное время не будет. А Путин будет заниматься тем, чем хочет: дальнейшим планированием военных действий против Украины.

Поэтому, как мне кажется, заявление Медведчука останется голосом вопиющего в пустыне, как и обращения его жены, используемые российской пропагандой.

Разве что у путина на время проснется что-то человеческое и он решит спасти своего кума от украинской тюрьмы. Но вероятность такого развития событий очень условна.

Но я бы хотел, чтобы это произошло просто для того, чтобы увидеть героических защитников Мариуполя живыми и невредимыми.

Ради них, не ради него.

Виталий Портников, youtube.com

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