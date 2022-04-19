Замгендиректора БелТА по идеологии получил пять лет колонии 6 19.04.2022, 11:29

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Сергей Адерихо

Идеолога обвинили в «сливах» телеграм-каналу «Ник и Майк».

К пяти годам колонии за превышение служебных полномочий (ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса) осудили бывшего заместителя генерального директора БелТА по идеологической работе Сергея Адерихо. Приговор был вынесен еще 10 января судом Советского района. Правозащитный центр «Весна» рассказывает, что известно по этому делу.

Кто такой Сергей Адерихо

Сергей Адерихо занимал пост заместителя гендиректора БелТА по идеологической работе. У него подчинении находился 21 сотрудник. Раньше он работал в администрации Лукашенко и даже получал от него награды. Например, еще 10 января 2020 года Адерихо был удостоен благодарности Лукашенко за «высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие государственной информационной политики».

Точная дата задержания чиновника неизвестна. Но известно, что 8 сентября 2021 года представители силовых структур составили рапорт о том, что «в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что действующий сотрудник БелТА Адерихо, возможно, предоставляет телегам-каналу «Ник и Майк» закрытую информацию о рабочем графике Александра Лукашенко».

Вскоре чиновник был задержан. Делом занимались сотрудники Комитета государственной безопасности. До суда Адерихо содержался под стражей.

Чем закончилось дело

Суд проходил в открытом режиме. Судья Александр Волк 10 января признал Сергея Адерихо виновным по ч. 2 ст. 426 Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 500 базовых величин (16 000 рублей). Кроме этого, его лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на пять лет. Суд снял арест с его двух квартир, а вот автомобиль Renault оставлен под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Приговор Адерихо уже обжаловал 15 марта в апелляционном порядке в Минском городском суде. Он считал, что приговор «незаконный и необоснованный», а назначенное наказание «явно несправедливое вследствие строгости». Но жалобу бывшего чиновника судебная коллегия оставила без удовлетворения, а приговор — без изменения. По срокам Адерихо должны были этапировать в колонию, однако правозащитникам пока неизвестно в какую.

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