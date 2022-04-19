«Я точно знаю, что папа жив» 19.04.2022, 11:37

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Белоруска ищет пропавшего в Буче отца.

“Папа остался ухаживать за раненой пожилой женщиной. Сказал маме: не беспокойся, они нас не тронут”.

Несколько лет назад фитнес-тренер Наталья Петрович пробежала свой первый марафон. На финише ее встретил отец Геннадий Щербань, пишет euroradio.fm.

Геннадий Алексеевич пропал несколько недель назад. В Буче. Наталья верит, что ее отец жив: в списках погибших его нет. В ноябре этого года она снова хочет пробежать марафон. И надеется, что папа встретит ее на финише.

“Дом родителей в Гостомеле, прямо на границе с Бучей”

Родители Натальи — этнические украинцы. Ее отец — военный, и еще в советское время его отправили служить в Беларусь.

Но несколько лет назад семья решила вернуться домой, под Киев. А после событий 2020 года из Беларуси пришлось уехать и самой Наталье — с мужем и детьми.

— В 2020 году я была наблюдателем на выборах, участвовала в протестных акциях. Когда начались обыски у наблюдателей, мы с мужем решили, что пора уезжать.

Куда уезжать? Сперва хотели поехать в Турцию, но по пути решили проведать моих родителей под Киевом. Собирались пожить недельку, но задержались. Дом родителей в Гостомеле, прямо на границе с Бучей.

Место нам очень понравилось. Мы даже забыли про Турцию, хотели поселиться в будущем в этих лесах, под Киевом, вместе с родителями. Но зимой все же решили на несколько месяцев отвезти детей на море, в Анталию. А летом — вернуться в Украину и осесть там надолго. Мы даже не забирали документы из гостомельской школы, просто перевели детей на домашнее обучение.

Папа так не хотел, чтобы мы уезжали. Ему так нравилось, что мы приехали всей семьей, с детьми. Хотел завести большую собаку. Говорил: оставайтесь, всем вместе так хорошо!

“Женщину ранили в голову, ее похоронили во дворе дома”

А потом началась война. В первые несколько дней Наталье удавалось поддерживать связь с родителями. Она получала от отца лаконичные эсэмэски: “Мы живы, все хорошо”. Через такие отрывистые сообщения она узнала, что семья перебралась жить к соседям. Потому что отопления в городе уже не было, а в соседском доме был камин. В камине можно было готовить.

Пятого марта один из братьев Натальи попытался эвакуироваться в Киев с соседской семьей. Машину обстреляли.

— В машине кроме моего брата были наша пожилая соседка Раиса, ее сын, невестка и ребенок. Невестку ранили в голову. Ее несли через все поле.

Нашли пустой дом, в котором прятались следующие пять дней. Пытались вызвать скорую, но скорая не приехала: добраться в Бучу было невозможно. Через несколько часов после этой аварии молодая женщина умерла. Ее похоронили во дворе того же пустого дома.

В той же аварии пострадала и пожилая соседка семьи — Раиса. Она повредила позвоночник, не могла ходить. Спустя несколько дней снова была объявлена эвакуация, но отец Натальи сказал семье, что не станет уезжать. Останется ухаживать за соседкой. Все, кто уехал в эвакуацию, оставили Геннадию ключи от калиток — он пообещал присматривать за всеми соседскими животными.

— Сказал маме: все будет хорошо, они нас не тронут.

К концу эвакуации в поселке осталось трое: отец Натальи, его соседка Раиса и их немолодой сосед Николай.

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“Солдаты сказали — не переживайте, Гена придет вечером”

Геннадий Алексеевич присматривал за раненой соседкой, кормил оставленных в поселке животных. Регулярно ходил проведывать пожилого соседа Николая. А 16 марта — не пришел.

— Тогда Николай сам пришел в дом к бабушке Рае, за которой присматривал папа. Бабушка Рая рассказала ему, что папа вышел накормить животных и нарубить дров для камина — и больше в дом не возвращался. Она слышала, как кто-то постучал в калитку, как началась возня. Папу она больше не видела, во дворе осталась лежать только его кепка.

Через несколько часов в дом с обыском пришли русские солдаты. Искали оружие, ничего не нашли. Спросили у бабушки Раи: у вас есть оружие? Она говорит: “Мальчики, какое оружие! Посмотрите на меня, я даже ходить не могу. Где Гена?”

Они отвечают: не переживайте, Гена вернется вечером. Придет к вам. Но вечером он не пришел.

Еще через несколько дней военные снова зашли в дом к бабушке Рае, и она снова спросила: “Где Гена?” Они снова просили не переживать и пообещали, что привезут его домой “через два-три дня”. Больше они не возвращались.

В доме осталась куртка Геннадия Алексеевича, его белорусский паспорт и вид на жительство в Украине. Телефон военные отобрали у него еще утром того дня.

“Я уверена, что папа жив”

Когда Бучу освободили, мама Натальи, которая успела эвакуироваться в Киев, вернулась туда вместе с волонтерами. Она была уверена, что найдет мужа, но его нигде не было. И в списках погибших — тоже.

— Мы подали сведения о нем в розыск, написали во все чаты, отправили заявление в полицию. Маме присылали фотографии трупов возраста отца, но это был не он. В общем, среди мертвых его нет.

Наталья уверена, что ее отец жив. Ее дети знают о том, что в Украине идет война, но о том, что их дедушка пропал — не знают.

— Мы полны надежды. Мы думаем, что его просто вывезли в Россию или в Беларусь. Мы слышали много историй о том, что мужчин вывозили как беженцев или пленных.

В первые дни войны Наталью часто пытались подбодрить фразой: “Как хорошо, что ты вовремя уехала из Украины”. Наталью эти слова раздражали. Там, в Украине, остались ее родители, ее братья. Но когда она увидела фотографии из Бучи, она согласилась с теми, кто говорил ей: хорошо, что ты вовремя уехала.

— Но этот отъезд не помог избежать трагедии. Трагедия все равно коснулась меня лично.

“Хочу, чтобы папа встретил меня на финише”

Наталья — фитнес-тренер. В первых соревнованиях по бегу она поучаствовала в 2017 году, в Киеве. Тогда она пробежала 6 километров, на финише ее встретил папа.

Прямо сейчас Наталья начинает готовиться к марафону, который пройдет в Стамбуле 3 ноября. Прежде марафонскую дистанцию она одолела только один раз в жизни — и решила, что больше такие вызовы перед собой ставить не будет, это слишком серьезная нагрузка на организм.

— Но когда в моей жизни наступает тяжелый период, я всегда загадываю для себя самую трудную задачу. И я решила, что, когда отец найдется, я в благодарность за все обязательно пробегу марафон. И хочу, чтобы папа встретил меня на финише.

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