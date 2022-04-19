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Франция добивается от всех стран ЕС нефтяного эмбарго против России

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  • 19.04.2022, 11:43
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Франция добивается от всех стран ЕС нефтяного эмбарго против России

Париж намерен убедить в этом европейских партнеров в ближайшие недели.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Мэра радио "Европа 1".

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", - сказал Ле Мэр.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

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