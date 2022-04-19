Стало известно, когда в регионах Беларуси запретят продажу спиртного 7 19.04.2022, 11:55

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«День трезвости» касается именно розничной торговли.

Местные власти начали принимать решения о запрете продажи алкоголя в день выпускных вечеров. Например, такое решение принято в Шарковщинском районе. Также спиртное нельзя будет купить 30 мая: в школах пройдут последние звонки. Это традиционный запрет, и обычно он действует все сутки с 0:00 до 24:00, сообщает officelife.

Однако день трезвости касается именно розничной торговли. В заведениях общепита по-прежнему можно будет продавать спиртные напитки в розлив. А это значит, что алкоголь в этот день значительно дороже из-за более высокой наценки в кафе и ресторанах, чем в магазинах.

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