Путин совершил роковую ошибку 7 Юрий Касьянов, «Главред»

19.04.2022, 11:55

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Как Россия проиграет войну в Украине.

Путину надо поставить памятник в каждом украинском селе, как самому большому украинскому националисту. Никто, даже сам Бандера, не сделал большего для объединения и мобилизации украинской нации. Для воссоздания самой украинской нации, по сути.

До 2014 года, даже после Майдана, даже после аннексии Крыма, с которой многие достаточно легко смирились, украинское общество еще терпимо относилось к Российской империи – многие видели в ней естественного бизнес-партнера, многие – чудаковатого соседа, многие даже не поняли, из-за чего началась война на Донбассе...

Даже семь лет необъявленной войны не разрушили экономические связи, не вытеснили русский мир из культурного поля, не оборвали старые, заскорузлые, почти семейные "совковые" отношения...

И вдруг все изменилось. Железный каток безжалостной российской военной машины оборвал все, сломал судьбы, убил тысячи людей, разрушил города и села, не оставил камня на камне от "вечной дружбы" двух "братских народов", заставил украинцев стать украинцами, встать в строй, защищать Украину, свой дом, свои семьи, своих соотечественников.

Путин совершил роковую ошибку. Для возвращения Украины в лоно возрождаемой им Российской империи ему надо было действовать "мягкой силой", предлагать пряники и плюшки, подкупать колеблющихся обывателей, покупать бизнес, скупать политиков... Тогда, возможно, у него появился бы шанс...

Но он решил идти на нас войной, не оставляя нам никакого иного выбора, кроме как стать воинственной нацией, которая сегодня в одиночку делает то, к чему десятки лет готовился оборонительный союз НАТО – успешно борется с восточной ордой.

И что бы ни случилось, как бы ни развивалось "последнее и решающее" российское наступление, исход его очевиден – украинская нация никогда не сдастся, даже если придется сражаться за каждый дом в Славянске, Краматорске, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Киеве...

В этом поистине генеральном сражении найдут свой бесславный конец и "непобедимая" российская армия, и пресловутый, проклятый вовеки веков "русский мир", и спятивший император Путин. Аминь.

Юрий Касьянов, «Главред»

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