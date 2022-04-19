«Состояние моря позволяло спасти крейсер, но «Нептуны» уничтожили «Москву» изнутри» 11 Юрий Бутусов

19.04.2022, 12:02

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фото: Юрий Бутусов /facebook

Украинские ракеты не оставили шансов русскому военному кораблю.

Фотография ракетного крейсера "Москва" перед затоплением. Первая объективная информация об обстоятельствах уничтожения одного из самых больших боевых кораблей России.

Во-первых, очевидно, что крейсер затонул к утру 14 апреля, шторма на тот момент на море не было вообще.

Хорошо виден характер повреждений. Судя по всему, две ракеты или одна ракета поразили центральную часть крейсера. Уничтожены зенитно-ракетный комплекс С-300Ф, боекомплект которого – 68 ракет, почти вся надстройка, командный пункт, часть систем вооружения. Не видно, в каком состоянии торпедные аппараты – может быть, тоже взрыв.

Очевидна подводная пробоина и затопление, крен на левый борт. Экипаж вел борьбу за выживание, но спасти крейсер не смог. Очевидно, именно это затопление привело к уничтожению крейсера. Почему при таком спокойном море корабль все же затонул?

Можем сделать следующие выводы. Внутренний пожар, взрыв части ракетного вооружения и из-за пожара нарушена герметичность внутренних помещений и выведено из строя электрооборудование, позволяющее продолжать борьбу за выживание. Энергетическая установка крейсера полностью выведена из строя.

Фотография подтверждает высокую эффективность ракет "Нептун". Понятно, что экипаж сражался за выживание, но не смог преодолеть последствия взрывов. Насосы, которые могли бы откачивать воду, не работали. Очевидно, вода продолжала поступать в крейсер и крены увеличивались. Состояние моря позволяло спасти крейсер, но "Нептуны" уничтожили "Москву" изнутри и не оставили шансов на спасение.

В результате взрывов боекомплекта потери экипажа должны быть очень высокими, хотя понятно, что часть российских моряков смогла спастись, [перебравшись] на борт турецкого судна. Очевидно, что погибли сотни россиян, поскольку именно в центральной части, уничтоженной взрывами, была самая большая концентрация боевых постов экипажа из 510 моряков.

14 апреля – день уничтожения "Москвы" и день ВМС Украины.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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