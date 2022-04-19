закрыть
19 апреля 2022, вторник, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, на какие средства Илон Маск может купить Twitter

1
  • 19.04.2022, 12:23
Стало известно, на какие средства Илон Маск может купить Twitter
ИЛОН МАСК

Потенциальной сделкой заинтересовалась одна из американских компаний.

Американская компания по управлению альтернативными инвестициями Apollo Global Management рассматривает возможность участия в попытке купить Twitter.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Apollo может предложить Илону Маску, который уже сделал предложение о покупке Twitter за $43 млрд, либо другому участнику торгов, например частной инвестиционной компании Thoma Bravo, акционерный капитал или долг для поддержки предложения о сделке.

Ранее New York Post писал, что Маск может привлечь инвесткомпанию Thoma Bravo в качестве партнера для выкупа Twitter.

Также Apollo, которой принадлежит Yahoo, рассматривает потенциальное сотрудничество между онлайн-медиакомпанией и Twitter. При этом нет никакой гарантии, что Twitter согласится на эту или любую другую сделку.

По словам собеседников издания, ожидается, что в ближайшие дни Twitter отвергнет предложение Маска. Компания выпустит отчет о доходах 28 апреля и тогда же может подробно изложить свою позицию.

14 апреля стало известно, что Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером соцсети Twitter, хочет полностью купить компанию. Он оценил ее примерно в $43 млрд.

В компании ответили, что ее правление рассмотрит предложение, и любой ответ будет в интересах «всех акционеров Twitter».

Позже Bloomberg сообщил, что правление Twitter рассматривает возможность принятия мер, которые защитят компанию от попыток враждебного поглощения.

Одним из рассматриваемых вариантов является так называемая «ядовитая таблетка» — план защиты прав акционеров.

У Маска более 80 млн подписчиков в Twitter. После инвестирования в компанию он начал высказывать предложения об изменениях в ее деятельности: от превращения штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных и добавления возможности редактирования твитов до предоставления автоматических отметок премиум-пользователям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко
Генералы бездарных карьер
Генералы бездарных карьер Ирина Халип