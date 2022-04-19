Стало известно, на какие средства Илон Маск может купить Twitter 1 19.04.2022, 12:23

ИЛОН МАСК

Потенциальной сделкой заинтересовалась одна из американских компаний.

Американская компания по управлению альтернативными инвестициями Apollo Global Management рассматривает возможность участия в попытке купить Twitter.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Apollo может предложить Илону Маску, который уже сделал предложение о покупке Twitter за $43 млрд, либо другому участнику торгов, например частной инвестиционной компании Thoma Bravo, акционерный капитал или долг для поддержки предложения о сделке.

Ранее New York Post писал, что Маск может привлечь инвесткомпанию Thoma Bravo в качестве партнера для выкупа Twitter.

Также Apollo, которой принадлежит Yahoo, рассматривает потенциальное сотрудничество между онлайн-медиакомпанией и Twitter. При этом нет никакой гарантии, что Twitter согласится на эту или любую другую сделку.

По словам собеседников издания, ожидается, что в ближайшие дни Twitter отвергнет предложение Маска. Компания выпустит отчет о доходах 28 апреля и тогда же может подробно изложить свою позицию.

14 апреля стало известно, что Илон Маск, который недавно стал крупнейшим акционером соцсети Twitter, хочет полностью купить компанию. Он оценил ее примерно в $43 млрд.

В компании ответили, что ее правление рассмотрит предложение, и любой ответ будет в интересах «всех акционеров Twitter».

Позже Bloomberg сообщил, что правление Twitter рассматривает возможность принятия мер, которые защитят компанию от попыток враждебного поглощения.

Одним из рассматриваемых вариантов является так называемая «ядовитая таблетка» — план защиты прав акционеров.

У Маска более 80 млн подписчиков в Twitter. После инвестирования в компанию он начал высказывать предложения об изменениях в ее деятельности: от превращения штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных и добавления возможности редактирования твитов до предоставления автоматических отметок премиум-пользователям.

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